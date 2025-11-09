Скидки
Названы гранды Евролиги, которые могут перейти в европейский проект НБА

НБА планирует запустить свой европейский проект в октябре 2027 года. Об этом информирует The Athletic со ссылкой на управляющего директора европейских и ближневосточных офисов НБА Джорджа Айвазоглу.

По словам Айвазоглу, в проект войдут 16 команд, 12 из которых получат статус постоянных участников. Среди приоритетных городов называются Лондон, Париж, Рим, Милан, Берлин, Мюнхен, Барселона, Мадрид, Афины и Стамбул. Также рассматриваются Манчестер и Лион.

Также отмечается, что лига рассматривает возможность проведения совместного турнира команд НБА с клубами своего европейского проекта по образцу футбольного клубного чемпионата мира, что потребует согласования с профсоюзом игроков.

В числе ожидаемых участников лиги — «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Бавария» (Мюнхен), «Альба» (Берлин) и АСВЕЛ. Эти клубы в настоящий момент выступают в Евролиге, кроме «Альбы», которая покинула её перед сезоном 2024/2025.

Айвазоглу оценил европейский спортивный рынок в $ 50 млрд, отметив, что баскетбол пока занимает в нём менее 0,5%.

