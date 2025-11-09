Россиянин Егор Дёмин установил личный рекорд в НБА

В ночь с 7 на 8 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» (Нью-Йорк, США) состоялся матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Детройт Пистонс» (107:125).

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин провёл на паркете чуть более 23 минут и за это время набрал восемь очков и сделал три подбора. Кроме того, в активе спортсмена семь результативных передач, что стало его личным рекордом в североамериканской лиге. Ранее у Дёмина дважды получалось отдавать четыре ассиста.

К настоящему моменту Егор принял участие в восьми играх в НБА, где в среднем набирал 5,6 очка, три подбора и 3,1 передачи.

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»: