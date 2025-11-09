Скидки
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол Новости

Россиянин Егор Дёмин установил личный рекорд в НБА

В ночь с 7 на 8 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» (Нью-Йорк, США) состоялся матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Детройт Пистонс» (107:125).

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 125
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клауни - 19, Клэкстон - 17, Уилсон - 9, Дёмин - 8, Шарп - 7, Уильямс - 6, Пауэлл - 6, Мэнн - 3, Лидделл - 2, Мартин - 2, Этьенн
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Дюрен - 30, Томпсон - 14, Леверт - 10, Грин - 8, Робинсон - 7, Рид - 6, Холланд - 5, Стюарт - 4, Клинтман - 4, Дженкинс - 3, Ланир

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин провёл на паркете чуть более 23 минут и за это время набрал восемь очков и сделал три подбора. Кроме того, в активе спортсмена семь результативных передач, что стало его личным рекордом в североамериканской лиге. Ранее у Дёмина дважды получалось отдавать четыре ассиста.

К настоящему моменту Егор принял участие в восьми играх в НБА, где в среднем набирал 5,6 очка, три подбора и 3,1 передачи.

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»:

