Жена Елатонцева осветила в соцсетях конфликт Кирилла с «Локомотивом-Кубань»

Владислава Елатонцева, жена центрового «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева, прокомментировала ситуацию, сложившуюся между баскетболистом и краснодарским клубом. Ранее появилась информация, что «Локомотив-Кубань» обвинил Кирилла Елатонцева в симуляции болезни.

«В связи с официальным заявлением БК «Локомотив-Кубань» от 8 ноября и возникшими вопросами, я считаю необходимым прояснить ситуацию и донести до болельщиков подлинную информацию о состоянии здоровья моего мужа, Кирилла Елатонцева, а также о причинах сложившейся ситуации.

В клубном заявлении есть противоречия: утверждается, что Кирилл утром 8 ноября сообщил о плохом самочувствии, но при этом действовал самостоятельно, не поставив в известность медицинский штаб.

Кириллу стало плохо в ночь с 7 на 8 ноября, была вызвана скорая помощь, которая зафиксировала его плохое состояние. Доктор клуба был поставлен в известность максимально оперативно — в четыре утра 8 ноября. У него была диагностирована вирусная инфекция, доктор клуба сделал ему капельницу. Днём 8 ноября Кирилл прошёл обследование в медицинской клинике, рекомендованной клубом, в присутствии клубного врача. Клиника установила нетрудоспособность Кирилла. Однако клуб настоял на том, чтобы врачи не оформляли больничный лист и Кирилл продолжил играть с вирусной инфекцией, что ставит под угрозу его здоровье и здоровье окружающих. К сожалению, состояние Кирилла не улучшилось, и он был вынужден обратиться к независимому специалисту, который незамедлительно направил его на больничный.

Произошедшее, к сожалению, не является единичным инцидентом, а скорее продолжением напряжённых отношений, которые сложились между Кириллом и руководством клуба в последнее время. Кирилл, как профессиональный спортсмен, позволил себе иметь собственное мнение относительно своего дальнейшего карьерного пути, что, видимо, было воспринято руководством клуба негативно.

Клуб отклонил выгодные для всех сторон трансферные предложения, а выражение Кириллом своего мнения по этому поводу, по всей видимости, не нашло понимания у руководства, так как президент считает его своим «активом». Создаётся впечатление, что клуб считает недопустимым, чтобы игроки высказывали свою позицию. В последнее время Кирилл постоянно сталкивается с предвзятым и откровенно враждебным отношением. Именно в этом контексте мы расцениваем попытки клубного аккаунта скомпрометировать Кирилла в глазах общественности, используя текущую ситуацию с его здоровьем.

Уважаемые болельщики БК «Локомотив-Кубань»! Вы прекрасно знаете Кирилла как преданного игрока, который всегда выкладывался на сто процентов и боролся за наш клуб в каждом матче. Сейчас ему действительно плохо, и он искренне сожалеет, что не сможет помочь команде в предстоящей игре. Я призываю вас не поддаваться на манипуляции и не верить тем, кто пытается очернить его репутацию.

Мы обеспокоены несправедливым отношением и давлением, которому подвергается Кирилл, и надеемся на объективную оценку ситуации», — говорится в публикации Елатонцевой в социальной сети Instagram*.

* — продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.