Дабл-дабл Дончича не спас «Лейкерс» от поражения «Атланте» в НБА

На паркете «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США) завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева выиграли матч со счётом 122:102.

В составе победителей наивысшей результативностью отметился сенегальский форвард Мухаммед Гуйе, записавший в свой актив 21 очко, 7 подборов и 7 результативных передач.

У гостей самым результативным игроком ожидаемо стал сербский центровой Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 22 очков, 5 подборов и 11 передач.

В следующем матче «Атланта» отправится в гости к «Клипперс», а «Лейкерс» — к «Шарлотт Хорнетс».