Баскетбол Новости

Дабл-дабл Дончича не спас «Лейкерс» от поражения «Атланте» в НБА

Дабл-дабл Дончича не спас «Лейкерс» от поражения «Атланте» в НБА
На паркете «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США) завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева выиграли матч со счётом 122:102.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
122 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Гуйе - 21, Рисашер - 19, Ньюэлл - 17, Крейчи - 17, Уоллес - 14, Оконгву - 12, Дэниэлс - 10, Хьюстан - 8, Топпин - 4, Данте
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 22, Кнехт - 14, Ларэвиа - 13, Вандербилт - 12, Эйтон - 11, Джеймс - 9, Хатимура - 8, Смарт - 5, Хэйс - 4, Смит - 3, Клебер - 1

В составе победителей наивысшей результативностью отметился сенегальский форвард Мухаммед Гуйе, записавший в свой актив 21 очко, 7 подборов и 7 результативных передач.

У гостей самым результативным игроком ожидаемо стал сербский центровой Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 22 очков, 5 подборов и 11 передач.

В следующем матче «Атланта» отправится в гости к «Клипперс», а «Лейкерс» — к «Шарлотт Хорнетс».

