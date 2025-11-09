«Сан-Антонио» обыграл «Нью-Орлеан» в НБА, у Вембаньямы дабл-дабл

В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» (Сан-Антонио, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева выиграли встречу со счётом 126:119.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Трей Мёрфи, набравший 41 очко при девяти подборах и трёх передачах.

У «Спёрс» лучшим стал разыгрывающий ДеАарон Фокс — в его активе 24 очка и три подбора, а также три результативные передачи. На счету его одноклубника центрового Виктора Вембаньямы дабл-дабл: француз набрал 18 очков, сделал 18 подборов и отдал три ассиста.