Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 9 ноября 2025, счет 126:119, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» обыграл «Нью-Орлеан» в НБА, у Вембаньямы дабл-дабл
В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» (Сан-Антонио, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева выиграли встречу со счётом 126:119.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 24, Вембаньяма - 18, Васселл - 16, Барнс - 15, Касл - 14, Шампани - 14, Джонсон - 12, Сохан - 10, Уотерс III - 3, Маклафлин, Брайант, Олиник, Бийомбо, Гарсия
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 41, Фирс - 18, Джонс - 15, Куин - 13, Бей - 10, Альварадо - 8, Хоукинс - 5, Луни - 5, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Маткович

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Трей Мёрфи, набравший 41 очко при девяти подборах и трёх передачах.

У «Спёрс» лучшим стал разыгрывающий ДеАарон Фокс — в его активе 24 очка и три подбора, а также три результативные передачи. На счету его одноклубника центрового Виктора Вембаньямы дабл-дабл: француз набрал 18 очков, сделал 18 подборов и отдал три ассиста.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
