Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

32-очковый трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Индиану»

32-очковый трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Индиану»
Комментарии

В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 117:100.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 100
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Хардуэй-младший - 17, Уотсон - 16, Строутер - 12, Джонсон - 12, Браун - 8, Браун - 6, Валанчюнас - 6, Джонс - 6, Пикетт - 2, Тайсон, Ннаджи
Индиана Пэйсерс: Несмит - 25, Нембард - 20, Сиакам - 14, Уокер - 8, Робинсон-Эрл - 7, Брэдли - 6, Шиппард - 5, Джексон - 4, Хафф - 4, Моррис - 3, Мартин - 2, Питер, Деннис

В составе победителей самым результативным игроком стал сербский центровой Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 32 очков, 14 подборов и 14 передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский форвард Аарон Несмит, на счету которого 25 очков и один подбор.

«Денвер» в следующем матче сыграет в гостях с «Сакраменто», а «Индиана» отправится к «Голден Стэйт».

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
Никола Йокич: для своих — свой, для чужих — загадка
Никола Йокич: для своих — свой, для чужих — загадка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android