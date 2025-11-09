32-очковый трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Индиану»

В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 117:100.

В составе победителей самым результативным игроком стал сербский центровой Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 32 очков, 14 подборов и 14 передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский форвард Аарон Несмит, на счету которого 25 очков и один подбор.

«Денвер» в следующем матче сыграет в гостях с «Сакраменто», а «Индиана» отправится к «Голден Стэйт».