Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 9 ноября, календарь, таблица

НБА: результаты игр 9 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 9 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американской лиги смогли увидеть восемь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НБА. Результаты игр 9 ноября:

«Вашингтон Уизардс» — «Даллас Маверикс» — 105:111;
«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 130:120;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 126:119;
«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 128:122;
«Майами Хит» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 136:131;
«Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:102;
«Денвер Наггетс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:100;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 103:114.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Никола Йокич: для своих — свой, для чужих — загадка
Никола Йокич: для своих — свой, для чужих — загадка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android