В ночь на 9 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американской лиги смогли увидеть восемь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НБА. Результаты игр 9 ноября:
«Вашингтон Уизардс» — «Даллас Маверикс» — 105:111;
«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 130:120;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 126:119;
«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 128:122;
«Майами Хит» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 136:131;
«Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:102;
«Денвер Наггетс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:100;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 103:114.