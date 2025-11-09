В ночь на 9 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американской лиги смогли увидеть восемь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НБА. Результаты игр 9 ноября:

«Вашингтон Уизардс» — «Даллас Маверикс» — 105:111;

«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 130:120;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 126:119;

«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 128:122;

«Майами Хит» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 136:131;

«Атланта Хоукс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:102;

«Денвер Наггетс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:100;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 103:114.