Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 9 ноября

Единая лига: расписание матчей 9 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 9 ноября, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Единая лига. Расписание на 9 ноября:

14:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Зенит»;
16:00 мск — МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером сезона является действующий чемпион турнира ЦСКА — единственный клуб, который провёл 10 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/2026. У них девять побед и одно поражение. На втором месте казанский УНИКС — семь побед и одно поражение.

У «Зенита» и «Локо» по пять побед и три поражения, они занимают четвёртое и пятое места соответственно. МБА-МАИ — третья с шестью выигранными и двумя проигранными матчами.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Live
Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android