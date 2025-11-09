Единая лига: расписание матчей 9 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В воскресенье, 9 ноября, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Единая лига. Расписание на 9 ноября:

14:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Зенит»;

16:00 мск — МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород».

Лидером сезона является действующий чемпион турнира ЦСКА — единственный клуб, который провёл 10 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/2026. У них девять побед и одно поражение. На втором месте казанский УНИКС — семь побед и одно поражение.

У «Зенита» и «Локо» по пять побед и три поражения, они занимают четвёртое и пятое места соответственно. МБА-МАИ — третья с шестью выигранными и двумя проигранными матчами.