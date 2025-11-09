Скидки
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич повторил достижение Уилта Чемберлена после очередного трипл-дабла в НБА

Комментарии

30-летний сербский центровой и чемпион НБА Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», в ночь на 9 ноября в матче с «Индианой Пэйсерс» (117:100) повторил достижение легендарного центрового и двукратного обладателя титула лиги Уилта Чемберлена.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 100
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Хардуэй-младший - 17, Уотсон - 16, Строутер - 12, Джонсон - 12, Браун - 8, Браун - 6, Валанчюнас - 6, Джонс - 6, Пикетт - 2, Тайсон, Ннаджи
Индиана Пэйсерс: Несмит - 25, Нембард - 20, Сиакам - 14, Уокер - 8, Робинсон-Эрл - 7, Брэдли - 6, Шиппард - 5, Джексон - 4, Хафф - 4, Моррис - 3, Мартин - 2, Питер, Деннис

Никола в очередной раз стал лучшим игроком встречи, оформив трипл-дабл — 32 очка, 14 подборов и 14 передач, реализовав 10 из 14 бросков с игры. Именно точность в 70% и позволила ему повторить достижение Уилта, который также собрал трипл-дабл в прошлом веке с таким процентом бросков.

После девяти матчей сезона-2025/2026 «Денвер» занимает второе место в Западной конференции — семь побед и два поражения.

