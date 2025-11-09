Никола Йокич повторил достижение Уилта Чемберлена после очередного трипл-дабла в НБА

30-летний сербский центровой и чемпион НБА Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», в ночь на 9 ноября в матче с «Индианой Пэйсерс» (117:100) повторил достижение легендарного центрового и двукратного обладателя титула лиги Уилта Чемберлена.

Никола в очередной раз стал лучшим игроком встречи, оформив трипл-дабл — 32 очка, 14 подборов и 14 передач, реализовав 10 из 14 бросков с игры. Именно точность в 70% и позволила ему повторить достижение Уилта, который также собрал трипл-дабл в прошлом веке с таким процентом бросков.

После девяти матчей сезона-2025/2026 «Денвер» занимает второе место в Западной конференции — семь побед и два поражения.