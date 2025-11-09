Центровой «Зенита» Мартюк высказался о возвращении в Краснодар на матч с «Локомотивом»

Российский центровой «Зенита» Андрей Мартюк обсудил предстоящий матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», за который ранее выступал.

«Что для меня значит возвращение в Краснодар? Пока что не понял. Жду от краснодарских болельщиков, как всегда, поддержку по отношению ко мне, у меня только тёплые воспоминания, эмоции, которые они дарили столько лет мне, а я им. Мне нравится играть в баскетбол в этом зале. Зал там хороший, великолепный. Конечно же, зал будет против меня кричать, чтобы не забивал. Но мне в нем всё равно нравится. Нравится во всех смыслах. Там очень хорошая энергетика баскетбола.

Их самая сильная сторона? Не знаю, честно. Наверное, в Патрике Миллере. Я не сильно наблюдал за ними в последнее время. Занимались разбором матча с УНИКСом, выявляли моменты, где можем прибавить, как вырасти. Что касается «Локомотива-Кубань», думаю, это агрессивный защитный баскетбол. Винс [Хантер] всегда хорошо играет. Настраиваюсь на эту игру как на самый сложный матч. Против Хантера всегда тяжело играть. Главное — на этом не зацикливаться и выполнять то, о чём просит тренерский штаб», — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.