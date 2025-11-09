Форвард «Уралмаша» Хэйден Далтон преодолел планку в 1000 очков в Единой лиге

29-летний американский профессиональный баскетболист Хэйден Далтон, играющий на позиции тяжёлого форварда за команду «Уралмаш», преодолел планку в 1000 очков в победном матче с «Бетсити Пармой» (88:87).

Далтон провёл на паркете 29.5 минут, набрав за это время 18 очков, восемь подборов, шесть передач и одну потерю.

Хэйден начал профессиональную карьеру в датском «Баккен Беарз» в сезоне-2018/2019. С 2019 по 2021 год выступал за чешский «Нимбурк». В следующие годы выступал за французский «Бурк», испанский «Сан-Пабло Бургос» и израильский «Хапоэль» из Холона.

В 2023-м переехал в Россию, став игроком «Самары». С 2024-го выступает за «Уралмаш».