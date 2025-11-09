Скидки
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол

Тренер МБА-МАИ Карасёв — о семи поражениях «Пари НН»: любая серия заканчивается

Тренер МБА-МАИ Карасёв — о семи поражениях «Пари НН»: любая серия заканчивается
Главный тренер команды МБА-МАИ Василий Карасёв высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«У нижегородцев сейчас не самая приятная серия из семи поражений, мы в этом сезоне встречались с ними уже трижды — два раза на предсезонке и один в рамках Единой лиги, во всех матчах победили, но именно в этих двух факторах может скрываться самая большая опасность. «Пари НН» крайне мотивирован прервать череду неудач, а мы уже сталкивались с некой расслабленностью в текущем чемпионате, поэтому главное — не повторить своих ошибок.

У волжан хватает высококлассных исполнителей, чтобы показать хорошую игру. В некоторых матчах им не хватало везения, где-то мешали травмы, но любая серия рано или поздно заканчивается. Мы должны продемонстрировать максимальную концентрацию, заряженность на борьбу. Перед домашними трибунами нужно всегда стремиться к своему лучшему баскетболу, что и будем делать завтра», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

