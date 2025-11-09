Скидки
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол Новости

«То, что нам нужно улучшить». Егор Дёмин — о первом матче в стартовом составе в НБА

19-летний российский разыгрывающий Егор Дёмин подвёл итоги своего дебюта в стартовом составе «Бруклин Нетс» в матче НБА с «Детройт Пистонс» (107:125).

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 125
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клауни - 19, Клэкстон - 17, Уилсон - 9, Дёмин - 8, Шарп - 7, Уильямс - 6, Пауэлл - 6, Мэнн - 3, Лидделл - 2, Мартин - 2, Этьенн
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Дюрен - 30, Томпсон - 14, Леверт - 10, Грин - 8, Робинсон - 7, Рид - 6, Холланд - 5, Стюарт - 4, Клинтман - 4, Дженкинс - 3, Ланир

«Энергия просто зашкаливала, и, думаю, всё потому, что броски наконец-то начали залетать. У нас выдался безумный отрезок — кажется, за две минуты мы попали четыре «трёшки», если не ошибаюсь. Скамейка просто взорвалась, все были невероятно заряжены — думаю, именно это стало ключом к нашему успешному старту.

Мы нанесли им первый удар — именно об этом говорил Жорди [Фернандес]. Мы их «ударили», но это команда, которая всегда отвечает, что бы ни случилось. Поэтому нам нужно было продолжать атаковать. В какой-то момент я почувствовал, что наша энергия начала спадать, и это то, что нам нужно улучшить в следующих матчах — просто стараться удерживать тот уровень энергии, с которого мы начинаем, и заканчивать игру с тем же настроем», — сказал Дёмин на пресс-конференции после матча.

