Главная Баскетбол Новости

Ведищев объяснил настрой «Локомотива» на матч с «Зенитом» после поражений от ЦСКА и «Меги»

Ведищев объяснил настрой «Локомотива» на матч с «Зенитом» после поражений от ЦСКА и «Меги»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о подготовке к матчу с «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
1-я четверть
17 : 11
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Коновалов, Самойленко
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Узинский, Рэндольф, Земский, Кривых, Воронцевич, Емченко, Дулкай

— Поражения от ЦСКА и от «Меги»? По содержанию это были два абсолютно разных матча. В первом случае нам не хватило командного духа и желания бороться в каждом эпизоде. С такой опытной командой, как ЦСКА, это привело к крупному поражению. Игра против «Меги» складывалась совсем по другому сценарию, хотя мы плохо начали этот матч, но проявили характер, сумели вернуться в игру и контролировали встречу до последних минут основного времени. В концовке мы допустили ошибки, которые перевели игру в дополнительное время и не позволили нам в итоге победить. Тем не менее жду от ребят правильной реакции на поражения и прежде всего намного более качественной игры в защите. Нам необходимо как можно быстрее найти баланс между командной и индивидуальной игрой, особенно в решающие минуты матча. Также для того, чтобы побеждать в концовках, нам важно быть более дисциплинированными и организованными в принятии решений. Наконец-то поправились после травм Ищенко и Елатонцев, которых нам ощутимо не хватало на старте чемпионата. Надеюсь, ребята смогут быстро набрать необходимые игровые кондиции и помогут «Локо» вернуться на победные рельсы!

— Чего ждёте от матча с «Зенитом»?
— Прежде всего жду максимальной самоотдачи наших игроков, качественного баскетбола и, конечно, громкой поддержки наших болельщиков. В период становления команды она особенно необходима! Сегодня и мы, и «Зенит» пока далеки от своей лучшей игры, что, на мой взгляд, только добавляет интриги предстоящему матчу, — приводит слова Ведищева «Комсомольская правда — Краснодар».

