МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
16:00 Мск
Егор Дёмин ответил, легче ли выходить в НБА со скамейки запасных или начинать в старте

Егор Дёмин ответил, легче ли выходить в НБА со скамейки запасных или начинать в старте
19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, представляющий клуб НБА «Бруклин Нетс», высказался о своём дебюте в стартовой пятёрке в матче НБА с «Детройт Пистонс» (107:125).

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 125
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клауни - 19, Клэкстон - 17, Уилсон - 9, Дёмин - 8, Шарп - 7, Уильямс - 6, Пауэлл - 6, Мэнн - 3, Лидделл - 2, Мартин - 2, Этьенн
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Дюрен - 30, Томпсон - 14, Леверт - 10, Грин - 8, Робинсон - 7, Рид - 6, Холланд - 5, Стюарт - 4, Клинтман - 4, Дженкинс - 3, Ланир

— Тебе было легче играть в старте или со скамейки?
— Не думаю, что это что-то, что должно сильно на меня влиять. Иногда даже легче поймать ритм, выходя со скамейки, потому что ты уже видишь, как выглядит защита, кто на площадке, где слабые места в обороне и всё такое. Но [с «Детройтом»] я был полностью сконцентрирован, старался предугадывать, как могу повлиять на игру, как обычно пытаюсь это делать. Всё сложилось неплохо — вчера могло быть хуже, никто не знает, как было бы завтра. Идеальных дней не бывает. Это был хороший день, и надеюсь, что смогу сохранить этот уровень, — сказал Дёмин на пресс-конференции после матча.

Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
