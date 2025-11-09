Егор Дёмин ответил, легче ли выходить в НБА со скамейки запасных или начинать в старте

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, представляющий клуб НБА «Бруклин Нетс», высказался о своём дебюте в стартовой пятёрке в матче НБА с «Детройт Пистонс» (107:125).

— Тебе было легче играть в старте или со скамейки?

— Не думаю, что это что-то, что должно сильно на меня влиять. Иногда даже легче поймать ритм, выходя со скамейки, потому что ты уже видишь, как выглядит защита, кто на площадке, где слабые места в обороне и всё такое. Но [с «Детройтом»] я был полностью сконцентрирован, старался предугадывать, как могу повлиять на игру, как обычно пытаюсь это делать. Всё сложилось неплохо — вчера могло быть хуже, никто не знает, как было бы завтра. Идеальных дней не бывает. Это был хороший день, и надеюсь, что смогу сохранить этот уровень, — сказал Дёмин на пресс-конференции после матча.