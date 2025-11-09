236-сантиметровый центровой стал самым высоким игроком в истории NCAA

19-летний канадский центровой Оливье Риу установил исторический рекорд в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), став самым высоким игроком в истории турнира. Рост Риу на момент дебютного появление на паркете составил 236 см.

Риу вышел на площадку в первом матче сезона команды «Флорида Гейторс», которая разгромила «Норт Флорида Оспрейсз» со счётом 104:64. Оливье провёл на площадке две минуты и не отметился ни одним результативным действием, ни разу не коснувшись мяча.

«Это было здорово. Поддержка от всех была потрясающей, даже от игроков на скамейке запасных и даже от болельщиков. Я думаю, что все поддерживали меня. Я очень благодарен. Рекорд лиги? Это всего лишь ещё один день», — приводит слова Риу ESPN,