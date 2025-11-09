Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

236-сантиметровый центровой стал самым высоким игроком в истории NCAA

236-сантиметровый центровой стал самым высоким игроком в истории NCAA
Комментарии

19-летний канадский центровой Оливье Риу установил исторический рекорд в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), став самым высоким игроком в истории турнира. Рост Риу на момент дебютного появление на паркете составил 236 см.

Риу вышел на площадку в первом матче сезона команды «Флорида Гейторс», которая разгромила «Норт Флорида Оспрейсз» со счётом 104:64. Оливье провёл на площадке две минуты и не отметился ни одним результативным действием, ни разу не коснувшись мяча.

«Это было здорово. Поддержка от всех была потрясающей, даже от игроков на скамейке запасных и даже от болельщиков. Я думаю, что все поддерживали меня. Я очень благодарен. Рекорд лиги? Это всего лишь ещё один день», — приводит слова Риу ESPN,

Материалы по теме
236 см в 18 лет! Невероятный гигант стал ещё выше
236 см в 18 лет! Невероятный гигант стал ещё выше
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android