Игроки и фанаты «ЦСКА-Юниор» поддержали попавшего в больницу форварда Ершова

Игроки баскетбольного клуба «ЦСКА-Юниор» и фанаты армейцев во время матча в Екатеринбурге 7 ноября выступили с поддержкой в адрес госпитализированного 18-летнего россиянина Владимира Ершова, играющего на позиции форварда и защитника.

204-сантиметровый баскетболист попал в Центральную районную больницу города Раменское 4 ноября в тяжёлом состоянии после того, как получил черепно-мозговую травму в результате избиения, которому он подвергся в одном из ночных клубов. 7 ноября игрок был переведён из реанимации, а врачи положительно оценивают его шансы на восстановление.