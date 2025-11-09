Скидки
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол Новости

Игроки и фанаты «ЦСКА-Юниор» поддержали попавшего в больницу форварда Ершова

Комментарии

Игроки баскетбольного клуба «ЦСКА-Юниор» и фанаты армейцев во время матча в Екатеринбурге 7 ноября выступили с поддержкой в адрес госпитализированного 18-летнего россиянина Владимира Ершова, играющего на позиции форварда и защитника.

Фото: ПБК ЦСКА

Права на изображения и видео принадлежат ПБК ЦСКА. Посмотреть можно в телеграм-канале армейцев.

204-сантиметровый баскетболист попал в Центральную районную больницу города Раменское 4 ноября в тяжёлом состоянии после того, как получил черепно-мозговую травму в результате избиения, которому он подвергся в одном из ночных клубов. 7 ноября игрок был переведён из реанимации, а врачи положительно оценивают его шансы на восстановление.

