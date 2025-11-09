Скидки
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

Видео: Сергей Карасёв вышел на третье место по результативности в истории Единой лиги

Видео: Сергей Карасёв вышел на третье место по результативности в истории Единой лиги
32-летний российский профессиональный баскетболист Сергей Карасёв, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда за «Зенит», во время матча с «Локомотивом-Кубань» покорил историческую для себя отметку и вышел на третье место по очкам в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
4-я четверть
85 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Коновалов, Самойленко
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Узинский, Рэндольф, Земский, Кривых, Воронцевич, Емченко, Дулкай

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Карасёв выполнил точный трёхочковый бросок из угла площадки, благодаря которому преодолел планку в 2897 очков, обойдя легендарного атакующего защитника Виталия Фридзона.

На момент публикации новости у Сергея на счету четыре очка в матче с «Локомотивом» — одно трёхочковое попадание за две попытки и один штрафной при двух бросках. Сине-бело-голубые проигрывают краснодарцам со счётом 29:45.

