Тренер «Пари НН» Козин высказался о настрое на матч с МБА-МАИ после семи поражений кряду

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался о предстоящем матче с МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ждём сложную игру в Москве. Наша задача остановить снайперов соперников, максимально сконцентрированно сыграть в защите и ответственно отнестись к своим моментам в атаке», — приводит слова Козина пресс-служба команды.

Нижегородцы являются единственной командой в Единой лиге в нынешнем розыгрыше, которая одержала на данный момент одну победу. В восьми матчах они уступили семь раз подряд, выиграв только в матче открытия у «Бетсити Пармы». «Пари» занимает 10-ю строчку в регулярке, «Самара» — последняя с 10 поражениями в 10 встречах.