«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в Единой лиге. У петербуржцев два поражения кряду

В воскресенье, 9 ноября, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» состоялся центральный матч тура Единой лиги, в котором местный «Локомотив-Кубань» встречался с «Зенитом». Краснодарские баскетболисты со счётом 89:80 (28:20; 18:16; 24:30; 19:14) обыграли действующего вице-чемпиона.

Лучшими в составе «Локомотива-Кубань» стали сразу двое игроков — лидер команды разыгрывающий защитник Патрик Миллер и канадец Кассиус Робертсон. У Миллера 23 очка, шесть подборов, семь передач, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+30». У Робертсона — 19 очков, шесть подборов, четыре передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+27».

У «Зенита» отличился американский разыгрывающий Трент Фрейзер — 17 очков, один подбор, шесть передач, три перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+21».