МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол Новости

Локомотив-Кубань — Зенит, результат матча 9 ноября 2025, счет 89:80, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в Единой лиге. У петербуржцев два поражения кряду
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 9 ноября, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» состоялся центральный матч тура Единой лиги, в котором местный «Локомотив-Кубань» встречался с «Зенитом». Краснодарские баскетболисты со счётом 89:80 (28:20; 18:16; 24:30; 19:14) обыграли действующего вице-чемпиона.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 80
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Робертсон - 19, Темиров - 15, Квитковских - 14, Хантер - 7, Попов - 5, Коско - 3, Самойленко - 3, Рябков, Ищенко, Коновалов
Зенит: Фрейзер - 17, Рэндольф - 17, Мартюк - 11, Емченко - 10, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Карасёв - 7, Узинский - 2, Земский, Кривых, Дулкай

Лучшими в составе «Локомотива-Кубань» стали сразу двое игроков — лидер команды разыгрывающий защитник Патрик Миллер и канадец Кассиус Робертсон. У Миллера 23 очка, шесть подборов, семь передач, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+30». У Робертсона — 19 очков, шесть подборов, четыре передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+27».

У «Зенита» отличился американский разыгрывающий Трент Фрейзер — 17 очков, один подбор, шесть передач, три перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+21».


