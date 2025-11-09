Скидки
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Бруклина» комплиментарно отозвался о Егоре Дёмине после дебюта в старте
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес оценил дебют 19-летнего россиянина Егора Дёмина в стартовом составе на игре с «Детройт Пистонс» (107:125).

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 125
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клауни - 19, Клэкстон - 17, Уилсон - 9, Дёмин - 8, Шарп - 7, Уильямс - 6, Пауэлл - 6, Мэнн - 3, Лидделл - 2, Мартин - 2, Этьенн
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Дюрен - 30, Томпсон - 14, Леверт - 10, Грин - 8, Робинсон - 7, Рид - 6, Холланд - 5, Стюарт - 4, Клинтман - 4, Дженкинс - 3, Ланир

«Он отдал семь результативных передач при одной потере в матче с командой, которая спровоцировала нас на 20 потерь, так что это очень хороший результат. И он будет продолжать совершенствоваться. Это хороший способ пережить эти минуты. Эти 23 минуты чрезвычайно ценны. Он делал хорошие вещи: бил по мячу, был агрессивен в своих трёхочковых. Очень и очень доволен всем, его игрой и всем остальным. Так что готов к следующему матчу.

Для него это хороший опыт за 23 минуты на площадке. Егор сделал много полезного: бросал, был агрессивен на трёхочковой дуге. Очень доволен всем — его организацией игры и в целом выступлением. Так что он готов к следующему матчу. Ему нужно привыкнуть к атлетичности игры, к схемам и коммуникации. Сейчас для него всё происходит очень быстро. Когда ты молод, всё кажется слишком интенсивным, но со временем, когда приходит опыт и уверенность, игра начнёт замедляться.

Дёмин очень умный парень. Задаёт вопросы, работает над собой, уверен, что он всё это поймёт. Его суперсила в защите — рост и умение выигрывать подбор. В пятницу он взял три подбора, Егор способен делать множество перехватов, потому что у него отличное позиционирование и инстинкты. Поэтому нужно продолжать прогрессировать на этом участке площадки», — приводит слова Фернандеса издание New York Post.

Комментарии
