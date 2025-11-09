Скидки
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород», результат матча 9 ноября 2025, счет 84:94, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Пари НН» победил МБА-МАИ в гостевом матче, для нижегородцев — это вторая победа в сезоне
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 94:84 (27:23, 29:26, 16:16, 22:19) в пользу нижегородского коллектива.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 94
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Зубков - 26, Личутин - 22, Савков - 7, Барашков - 7, Воронов - 7, Платунов - 5, Комолов - 4, Падиус - 3, Трушкин - 2, Балашов - 1, Адайкин, Певнев
Пари Нижний Новгород: Лукач - 17, Вашингтон - 17, Карпенков - 17, Хвостов - 14, Попов - 13, Платонов - 11, Шендеров - 5, Буринский, Хоменко, Зоткин

Самым результативным игроком в составе «Пари НН» стал 24-летний венгерский лёгкий форвард Норберт Лукач. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 17 очков и совершить 11 подборов. Кроме того, Норберт отдал одну передачу, сделал один перехват и поставил один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал 34-летний российский форвард Андрей Зубков. Он набрал 26 очков, сделал шесть подборов и отдал три передачи.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
