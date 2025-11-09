«Пари НН» победил МБА-МАИ в гостевом матче, для нижегородцев — это вторая победа в сезоне

Сегодня, 9 ноября, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 94:84 (27:23, 29:26, 16:16, 22:19) в пользу нижегородского коллектива.

Самым результативным игроком в составе «Пари НН» стал 24-летний венгерский лёгкий форвард Норберт Лукач. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 17 очков и совершить 11 подборов. Кроме того, Норберт отдал одну передачу, сделал один перехват и поставил один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал 34-летний российский форвард Андрей Зубков. Он набрал 26 очков, сделал шесть подборов и отдал три передачи.