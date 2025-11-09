Скидки
Темиров: «Локомотив» сделал то, что должен делать в каждом матче

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал победу над «Зенитом» (89:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 80
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Робертсон - 19, Темиров - 15, Квитковских - 14, Хантер - 7, Попов - 5, Коско - 3, Самойленко - 3, Рябков, Ищенко, Коновалов
Зенит: Фрейзер - 17, Рэндольф - 17, Мартюк - 11, Емченко - 10, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Карасёв - 7, Узинский - 2, Земский, Кривых, Дулкай

«Мы сделали то, что должны делать в каждом матче, — показали характер. Бились как одна команда. Спасибо, что в трудный для нас момент пришло столько болельщиков, они гнали нас вперёд, мы это слышали и старались порадовать их своей игрой.

Интересно было играть против недавних партнёров по команде? Конечно! Вы знаете, как Узинский бегает, что делает. Влада Емченко тоже знаете прекрасно. Но и они нас знают. Получается, кто кого перехитрит. Рад, что сегодня выиграли именно мы», — сказал Темиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

