Темиров: «Локомотив» сделал то, что должен делать в каждом матче

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров прокомментировал победу над «Зенитом» (89:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы сделали то, что должны делать в каждом матче, — показали характер. Бились как одна команда. Спасибо, что в трудный для нас момент пришло столько болельщиков, они гнали нас вперёд, мы это слышали и старались порадовать их своей игрой.

Интересно было играть против недавних партнёров по команде? Конечно! Вы знаете, как Узинский бегает, что делает. Влада Емченко тоже знаете прекрасно. Но и они нас знают. Получается, кто кого перехитрит. Рад, что сегодня выиграли именно мы», — сказал Темиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.