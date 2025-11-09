Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Не хочу говорить о проблемах». Секулич высказался о поражении «Зенита» в матче с «Локо»

«Не хочу говорить о проблемах». Секулич высказался о поражении «Зенита» в матче с «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался относительно выступления сине-бело-голубых в матче с «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 89:80 в пользу краснодарского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 80
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Робертсон - 19, Темиров - 15, Квитковских - 14, Хантер - 7, Попов - 5, Коско - 3, Самойленко - 3, Рябков, Ищенко, Коновалов
Зенит: Фрейзер - 17, Рэндольф - 17, Мартюк - 11, Емченко - 10, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Карасёв - 7, Узинский - 2, Земский, Кривых, Дулкай

— Было приятно находиться здесь и видеть полные трибуны. Мы знали, чего ожидать. Но то, к чему готовились, в жизнь не воплотили, особенно в первой половине, ведь знали, что соперник побежит вперёд сломя голову и захочет сразу набрать много очков, особенно Патрик Миллер.

Не хочу говорить о наших проблемах. Очевидно, что для нас это серьёзный вызов — преодолеть все эти трудности. Да, для нас это серьёзный вызов. Самое время показать себя тем игрокам, роль которых изначально не предполагалась главенствующей. Время, чтобы они показали, что могут играть. И, конечно же, поздравляю «Локо». Они заслужили победу.

— Как вам находиться здесь в качестве гостя? Нужно ли было говорить какие-то особые слова, чтобы настроить игроков, которые выступали здесь прежде в составе «Локо»?
— Это просто обычная игра. Для меня игра — это игра. Мы нацелены на то, чтобы наша команда играла в хороший баскетбол, вот и всё, — приводит слова Секулича пресс-служба команды.

