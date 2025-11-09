Американский легионер «Зенита» назвал причину поражения в матче с «Локо»
33-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» американец Ливай Рэндольф прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 89:80 в пользу «Локо».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 80
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Робертсон - 19, Темиров - 15, Квитковских - 14, Хантер - 7, Попов - 5, Коско - 3, Самойленко - 3, Рябков, Ищенко, Коновалов
Зенит: Фрейзер - 17, Рэндольф - 17, Мартюк - 11, Емченко - 10, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Карасёв - 7, Узинский - 2, Земский, Кривых, Дулкай
— Это была тяжёлая игра, мы знали, что играем с хорошей командой, в которой много талантливых игроков. Жаль, что сегодня не удалось победить.
— А чего конкретно не хватило для победы?
— Для победы нужна защита, но сегодня, знаете, мы просто не были скоординированы в обороне. Нам нужно поработать над некоторыми моментами в защите, — приводит слова Рэндольфа пресс-служба команды.
