Американский легионер «Зенита» назвал причину поражения в матче с «Локо»

33-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» американец Ливай Рэндольф прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 89:80 в пользу «Локо».

— Это была тяжёлая игра, мы знали, что играем с хорошей командой, в которой много талантливых игроков. Жаль, что сегодня не удалось победить.

— А чего конкретно не хватило для победы?

— Для победы нужна защита, но сегодня, знаете, мы просто не были скоординированы в обороне. Нам нужно поработать над некоторыми моментами в защите, — приводит слова Рэндольфа пресс-служба команды.