«Все игроки проявили себя как настоящие мужчины». Тренер «Локо» — о победе над «Зенитом»

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (89:80).

«Благодарю команду за ту борьбу, которую они показывали на протяжении всего матча. Горд за каждого, кто сегодня выходил на площадку: все без исключения проявили себя как настоящие мужчины. В третьей четверти «Зенит» забил много трёхочковых бросков, но нас это не сломало.

В перерыве сказал команде, что надо продолжать играть так, как мы это делаем, и что соперник не будет так попадать постоянно. Так что надо просто пережить этот момент. Все продолжили бороться и в итоге выиграли.

Рад, что на матче было столько болельщиков. Всегда приятно, когда не просто приходит много людей, а они поддерживают твою команду так, как это делают в Краснодаре», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.