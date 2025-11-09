Скидки
Баскетбол

«Все игроки проявили себя как настоящие мужчины». Тренер «Локо» — о победе над «Зенитом»

Аудио-версия:
Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (89:80).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 80
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Робертсон - 19, Темиров - 15, Квитковских - 14, Хантер - 7, Попов - 5, Коско - 3, Самойленко - 3, Рябков, Ищенко, Коновалов
Зенит: Фрейзер - 17, Рэндольф - 17, Мартюк - 11, Емченко - 10, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Карасёв - 7, Узинский - 2, Земский, Кривых, Дулкай

«Благодарю команду за ту борьбу, которую они показывали на протяжении всего матча. Горд за каждого, кто сегодня выходил на площадку: все без исключения проявили себя как настоящие мужчины. В третьей четверти «Зенит» забил много трёхочковых бросков, но нас это не сломало.

В перерыве сказал команде, что надо продолжать играть так, как мы это делаем, и что соперник не будет так попадать постоянно. Так что надо просто пережить этот момент. Все продолжили бороться и в итоге выиграли.

Рад, что на матче было столько болельщиков. Всегда приятно, когда не просто приходит много людей, а они поддерживают твою команду так, как это делают в Краснодаре», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.

