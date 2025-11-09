Хавьер Паскуаль может возглавить «Барселону» — инсайдер

Бывший главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» испанец Хавьер Паскуаль может возглавить «Барселону». Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил авторитетный инсайдер Маттео Адреани.

Согласно имеющейся информации, руководство испанского клуба рассматривает кандидатуру Паскуаля, как наиболее приоритетную. Сам Хавьер в ответ на предложение «Барселоны» попросил внести несколько дополнений в организацию команды. Решение о его назначении пока не принято.

К настоящему моменту пост главного тренера «Барселоны» занимает Хоан Пеньярройя. Испанский клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице Евролиге, имея на своём счету пять побед в сезоне-2025/2026. Однако в чемпионате Испании клуб уступил в четырёх матчах из шести.