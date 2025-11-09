Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хавьер Паскуаль может возглавить «Барселону» — инсайдер

Хавьер Паскуаль может возглавить «Барселону» — инсайдер
Комментарии

Бывший главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» испанец Хавьер Паскуаль может возглавить «Барселону». Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил авторитетный инсайдер Маттео Адреани.

Согласно имеющейся информации, руководство испанского клуба рассматривает кандидатуру Паскуаля, как наиболее приоритетную. Сам Хавьер в ответ на предложение «Барселоны» попросил внести несколько дополнений в организацию команды. Решение о его назначении пока не принято.

К настоящему моменту пост главного тренера «Барселоны» занимает Хоан Пеньярройя. Испанский клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице Евролиге, имея на своём счету пять побед в сезоне-2025/2026. Однако в чемпионате Испании клуб уступил в четырёх матчах из шести.

Материалы по теме
«Реал» в гостях обыграл «Барселону», у Трея Лайлза 29 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android