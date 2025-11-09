Скидки
Лукич раскрыл, когда сборная России может провести дружеские матчи с зарубежными командами

Аудио-версия:
Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал, когда национальная команда может провести матчи с коллективами из дружественных стран.

— Какие цели на предстоящий сбор национальной команды в Новогорске? Товарищеских игр же не будет.
— В конце ноября наступает окно ФИБА. И меня моя команда [«Ираклис»] сейчас без проблем отпускает в сборную. Так что 23–24 ноября приеду в Москву. У нас будет семидневный сбор. Мы ещё в конце лета решили, что не будем проводить игры в это окно.

Есть ещё группа игроков, с которой не успели поработать: кто‑то болел, у кого‑то были травмы, а кто‑то недавно заставил нас обратить на себя внимание. Надеюсь, что уже в феврале, в следующее окно ФИБА, сыграем матчи с командами из дружественных стран. Желание огромное есть, — приводит слова Лукича портал «Матч ТВ».

