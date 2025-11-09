Скидки
Елевич обозначил проблему «Зенита» после второго подряд поражения в ЕЛ

Елевич обозначил проблему «Зенита» после второго подряд поражения в ЕЛ
Комментарии

Заслуженный тренер России, а также член тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Елевич высказался насчёт матча между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», который завершился в пользу краснодарской команды со счётом 89:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 80
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Робертсон - 19, Темиров - 15, Квитковских - 14, Хантер - 7, Попов - 5, Коско - 3, Самойленко - 3, Рябков, Ищенко, Коновалов
Зенит: Фрейзер - 17, Рэндольф - 17, Мартюк - 11, Емченко - 10, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Карасёв - 7, Узинский - 2, Земский, Кривых, Дулкай

«Локомотив» сегодня играл совершенно по‑другому, чем неделю назад с ЦСКА. В действиях команды появилась уверенность. Они были максимально собранными. С первых минут матча это было видно. Краснодарцы прекрасно отыграли в защите, прекрасные были страховки. И даже когда «Зенит» догнал «Локомотив» на расстояние трёх очков, была уверенность, что «Локомотив» возьмёт этот матч.

У «Зенита» же проблема, что немало травмированных. Ограниченные возможности у тренера в этой связи. Поэтому у них сейчас, пожалуй, только Фрейзер может на все 100% взять на себя атакующие действия. В любом случае у «Зенита» всё впереди, ещё только начало сезона», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

Пара достижений и встреча старых знакомых. «Локо» устроил «Зениту» тёплый приём
Пара достижений и встреча старых знакомых. «Локо» устроил «Зениту» тёплый приём
