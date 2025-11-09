Елевич обозначил проблему «Зенита» после второго подряд поражения в ЕЛ

Заслуженный тренер России, а также член тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Елевич высказался насчёт матча между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», который завершился в пользу краснодарской команды со счётом 89:80.

«Локомотив» сегодня играл совершенно по‑другому, чем неделю назад с ЦСКА. В действиях команды появилась уверенность. Они были максимально собранными. С первых минут матча это было видно. Краснодарцы прекрасно отыграли в защите, прекрасные были страховки. И даже когда «Зенит» догнал «Локомотив» на расстояние трёх очков, была уверенность, что «Локомотив» возьмёт этот матч.

У «Зенита» же проблема, что немало травмированных. Ограниченные возможности у тренера в этой связи. Поэтому у них сейчас, пожалуй, только Фрейзер может на все 100% взять на себя атакующие действия. В любом случае у «Зенита» всё впереди, ещё только начало сезона», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».