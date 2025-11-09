«Один из лучших чемпионатов в Европе». Зоран Лукич — о Единой лиге

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич высоко оценил уровень Единой лиги, назвав её одним из лучших баскетбольных чемпионатов в Европе.

— Российские клубы более трёх лет не выступают в еврокубках. Как бы сейчас оценили уровень Единой лиги? Какое место турнир занимает среди европейских чемпионатов?

— Единая лига, несмотря на то что российские клубы сейчас не выступают в еврокубковых турнирах, всё равно топовый уровень европейского баскетбола. Лига ВТБ — один из лучших чемпионатов в Европе. Да, российские команды, к сожалению, не могут сейчас участвовать в европейских соревнованиях. Мне очень жаль. Это не решение наших клубов, это решение Европы. Надеюсь, скоро это закончится. А если нет, будем смотреть, как нам двигаться и действовать по ситуации, — приводит слова Лукича портал «Матч ТВ».