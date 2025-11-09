Скидки
«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс»: во сколько начнётся матч команды Егора Дёмина

В ночь с 9 на 10 ноября мск состоится матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в рамках которого встретятся «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс», который представляет россиянин Егор Дёмин. Игра начнётся в 2:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Напомним, к настоящему моменту Дёмин принял участие в восьми матчах в НБА, где в среднем набирал 5,6 очка, совершал три подбора и отдавал 3,1 передачи. «Бруклин» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, у клуба одна победа при восьми поражениях. «Нью-Йорк», на счету которого пять побед и три поражения, на шестом месте на Востоке.

