Баскетбол

Единая лига – 2025/2026: результаты на 9 ноября, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги 9 ноября
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Единая лига. Результаты матчей 9 ноября:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 89:80;
МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород» — 84:94.

Лидером сезона является действующий чемпион турнира ЦСКА — единственный клуб, который провёл 10 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/2026. У армейцев девять побед и одно поражение. На втором месте казанский УНИКС — семь побед и одно поражение. На третьей строчке находится МБА-МАИ. Команды выиграла шесть матчей, но уступила в трёх.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
Пара достижений и встреча старых знакомых. «Локо» устроил «Зениту» тёплый приём
