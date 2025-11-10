Представлен статус Дёмина перед матчем с «Нью-Йорком», 5 баскетболистов «Нетс» вне заявки

19-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе команды на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс». Об этом информирует известный портал RotoWire. Игра состоится в ночь с 9 на 10 ноября мск на площадке «Никс» и начнётся в 2:00 мск.

Известный журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях отметил, что в заявку «Нетс» не попали Кэмерон Томас (растяжение левого подколенного сухожилия), Хейвуд Хайсмит (восстановление после операции на правом колене), а также Нолан Траоре, Бен Сараф и Дэнни Вульф (трое отправлены в G-лигу).

По данным RotoWire, в старте «Бруклина», помимо Егора, выйдут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Напомним, Дёмин выходил в старте «Бруклина» в предыдущем матче с «Детройт Пистонс» (107:125). Спортсмен тогда провёл на паркете чуть более 23 минут и за это время набрал восемь очков, сделал три подбора и семь передач.

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»: