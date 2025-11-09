«Просто отвратительнейшая защита». Тренер МБА-МАИ — о причине поражения в игре с «Пари НН»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался насчёт выступления своих подопечных в матче с «Пари НН», который завершился в пользу нижегородской команды со счётом 94:84.

«Поздравляю «Пари НН» с победой, команда показала характер и в очень усечённом составе смогла биться до последнего, вела всю игру и заслуженно победила. Как это ни обидно, многие игроки пытаются что-то доказать через нападение, но при этом у нас просто отвратительнейшая защита. Есть те, кто выходит, через кого сразу пробивают нашу оборону. Фактически мы не можем их использовать на площадке. Даже с плохим процентом трёхочковых, с промахами со штрафных мы набрали 84 очка. Но в защите – полное безобразие. Будем работать над этим», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.