Баскетбол

«Просто отвратительнейшая защита». Тренер МБА-МАИ — о причине поражения в игре с «Пари НН»

«Просто отвратительнейшая защита». Тренер МБА-МАИ — о причине поражения в игре с «Пари НН»
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался насчёт выступления своих подопечных в матче с «Пари НН», который завершился в пользу нижегородской команды со счётом 94:84.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 94
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Зубков - 26, Личутин - 22, Савков - 7, Барашков - 7, Воронов - 7, Платунов - 5, Комолов - 4, Падиус - 3, Трушкин - 2, Балашов - 1, Адайкин, Певнев
Пари Нижний Новгород: Лукач - 17, Вашингтон - 17, Карпенков - 17, Хвостов - 14, Попов - 13, Платонов - 11, Шендеров - 5, Буринский, Хоменко, Зоткин

«Поздравляю «Пари НН» с победой, команда показала характер и в очень усечённом составе смогла биться до последнего, вела всю игру и заслуженно победила. Как это ни обидно, многие игроки пытаются что-то доказать через нападение, но при этом у нас просто отвратительнейшая защита. Есть те, кто выходит, через кого сразу пробивают нашу оборону. Фактически мы не можем их использовать на площадке. Даже с плохим процентом трёхочковых, с промахами со штрафных мы набрали 84 очка. Но в защите – полное безобразие. Будем работать над этим», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

