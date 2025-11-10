Скидки
Баскетбол

Тренер «Пари НН»: выигрывать всегда приятно, особенно после затянувшейся серии поражений

Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своей команды в матче с московской МБА-МАИ (94:84).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 94
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Зубков - 26, Личутин - 22, Савков - 7, Барашков - 7, Воронов - 7, Платунов - 5, Комолов - 4, Падиус - 3, Трушкин - 2, Балашов - 1, Адайкин, Певнев
Пари Нижний Новгород: Лукач - 17, Вашингтон - 17, Карпенков - 17, Хвостов - 14, Попов - 13, Платонов - 11, Шендеров - 5, Буринский, Хоменко, Зоткин

«Я поздравляю свою команду, такие матчи забираются только на характере. Перед самым отъездом в Москву Саша Хоменко подвернул ногу, не смог нам помочь, но в такой тяжёлой ситуации парни собрались, сыграли, как принято говорить в таких случаях, за себя и за того парня. Показали неплохой баскетбол. Конечно, выигрывать всегда приятно, особенно после затянувшейся серии поражений. У нас не было отчаяния, понимали, что график очень тяжёлый – мы сыграли практически против всех лидеров, играли неплохо, сегодня же доказали, что можем держать концентрацию все 40 минут», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

Баскетбол
