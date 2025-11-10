Тренер «Пари НН»: выигрывать всегда приятно, особенно после затянувшейся серии поражений

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своей команды в матче с московской МБА-МАИ (94:84).

«Я поздравляю свою команду, такие матчи забираются только на характере. Перед самым отъездом в Москву Саша Хоменко подвернул ногу, не смог нам помочь, но в такой тяжёлой ситуации парни собрались, сыграли, как принято говорить в таких случаях, за себя и за того парня. Показали неплохой баскетбол. Конечно, выигрывать всегда приятно, особенно после затянувшейся серии поражений. У нас не было отчаяния, понимали, что график очень тяжёлый – мы сыграли практически против всех лидеров, играли неплохо, сегодня же доказали, что можем держать концентрацию все 40 минут», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.