Кевин Гарнетт предположил, как скажется на «Лейкерс» возвращение Леброна после травмы

Кевин Гарнетт предположил, как скажется на «Лейкерс» возвращение Леброна после травмы
15-кратный участник Матча всех звёзд Кевин Гарнетт поделился мнением о скором ожидаемом возвращении в строй лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ветеран пропускает старт нового сезона из-за травмы. Ранее у спортсмена диагностировали проблемы с седалищным нервом.

«Это будет работать в обе стороны. Леброн приведёт тебя на линию штрафных.

Его гравитация иногда мешает другим, но в то же время даёт тебе пять лишних бросков, три из которых будут открытыми. У этой монеты две стороны. Да, Брон многое забирает у всех, но не стоит недооценивать, что он делает для команды. Он объединяет», — сказал Гарнетт на канале KG Certified в YouTube.

У «Лейкерс» и так порядок. Чем им вообще Леброн поможет?
У «Лейкерс» и так порядок. Чем им вообще Леброн поможет?

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга:

