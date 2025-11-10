Потенциального новичка драфта НБА 2026 года сравнили с Егором Дёминым

Авторитетный обозреватель американского портала ESPN Джонатан Гивони в статье, посвящённой мок-драфту НБА 2026 года, сравнил итало-сенегальского баскетболиста, выступающего за команду университета Дьюка, Даме Сарра с российским разыгрывающим защитником «Бруклин Нетс» Егором Дёминым.

Мок-драфт — это имитация драфта, в основном используемая в контексте спортивных лиг. Это процесс, когда спортивные аналитики, журналисты или фанаты выбирают игроков для команд, как будто они были бы реальным драфтом, но без реальных последствий.

«Сарр стремится повторить путь Каспараса Якучиониса и Егора Дёмина — высоко оценённых молодых игроков, которые покинули испанскую систему подготовки ради выступлений за баскетбольные команды колледжей, теперь Сарр намерен присоединиться к обновлённому составу Дьюка.

203-сантиметровый форвард отличается универсальностью в защите и уже успел продемонстрировать интересные способности в качестве снайпера с периметра, плеймейкера и самостоятельного создателя моментов в матчах Евролиги и чемпионата Испании прошлого года. Тем не менее ему ещё предстоит серьёзно поработать над отдельными аспектами своей игры, в частности, над принятием решений», — сказано в статье.