Потенциального новичка драфта НБА 2026 года сравнили с Егором Дёминым

Авторитетный обозреватель американского портала ESPN Джонатан Гивони в статье, посвящённой мок-драфту НБА 2026 года, сравнил итало-сенегальского баскетболиста, выступающего за команду университета Дьюка, Даме Сарра с российским разыгрывающим защитником «Бруклин Нетс» Егором Дёминым.
«Сарр стремится повторить путь Каспараса Якучиониса и Егора Дёмина — высоко оценённых молодых игроков, которые покинули испанскую систему подготовки ради выступлений за баскетбольные команды колледжей, теперь Сарр намерен присоединиться к обновлённому составу Дьюка.
203-сантиметровый форвард отличается универсальностью в защите и уже успел продемонстрировать интересные способности в качестве снайпера с периметра, плеймейкера и самостоятельного создателя моментов в матчах Евролиги и чемпионата Испании прошлого года. Тем не менее ему ещё предстоит серьёзно поработать над отдельными аспектами своей игры, в частности, над принятием решений», — сказано в статье.