31 очко Дюранта помогло «Хьюстону» обыграть «Милуоки», Яннис Адетокунбо набрал 36 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.

Самым результативным в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив 36 очков.

Лучшую результативность в «Хьюстоне» показал Кевин Дюрант, набрав 31 очко.

«Милуоки» потерпел второе поражение за последние три матча. «Хьюстон» одержал шестую победу за последние семь игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Милуоки» встретится с «Даллас Старз», а «Хьюстон» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Матчи пройдут 11 и 13 ноября соответственно.