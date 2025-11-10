31 очко Дюранта помогло «Хьюстону» обыграть «Милуоки», Яннис Адетокунбо набрал 36 очков
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Роллинз - 19, Тёрнер - 13, Энтони - 12, Портис - 11, Кузма - 11, Трент-мл. - 9, Грин - 3, Симс, Харрис, Коффи, Сирис, Адетокунбо, Джексон
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 31, Шенгюн - 23, Смит II - 16, Шеппард - 16, Томпсон - 14, Адамс - 12, Исон - 6, Капела - 4, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Окоги, Грин
Самым результативным в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив 36 очков.
Лучшую результативность в «Хьюстоне» показал Кевин Дюрант, набрав 31 очко.
«Милуоки» потерпел второе поражение за последние три матча. «Хьюстон» одержал шестую победу за последние семь игр.
В следующем матче регулярного чемпионата «Милуоки» встретится с «Даллас Старз», а «Хьюстон» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Матчи пройдут 11 и 13 ноября соответственно.
