Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Милуоки — Хьюстон, результат матча 10 ноября 2025, счет 115:122, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

31 очко Дюранта помогло «Хьюстону» обыграть «Милуоки», Яннис Адетокунбо набрал 36 очков
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Роллинз - 19, Тёрнер - 13, Энтони - 12, Портис - 11, Кузма - 11, Трент-мл. - 9, Грин - 3, Симс, Харрис, Коффи, Сирис, Адетокунбо, Джексон
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 31, Шенгюн - 23, Смит II - 16, Шеппард - 16, Томпсон - 14, Адамс - 12, Исон - 6, Капела - 4, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Окоги, Грин

Самым результативным в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив 36 очков.

Лучшую результативность в «Хьюстоне» показал Кевин Дюрант, набрав 31 очко.

«Милуоки» потерпел второе поражение за последние три матча. «Хьюстон» одержал шестую победу за последние семь игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Милуоки» встретится с «Даллас Старз», а «Хьюстон» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Матчи пройдут 11 и 13 ноября соответственно.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android