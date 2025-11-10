Скидки
Дёмин за первую половину матча с «Нью-Йорком» набрал 7 очков — это 3-й результат в «Нетс»

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 77:62 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
4-я четверть
123 : 88
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Кларксон, Макбрайд, Харт, Дадье, Ануноби, Брансон, Колек, Робинсон, Бриджес, Ябуселе, Таунс, Шамет, Диавара, Хукпорти
Бруклин Нетс: Уильямс, Пауэлл, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Клэкстон

Примечательно, что с первых минут матча в стартовом составе «Бруклина» вышел 19-летний российский защитник Егор Дёмин. За проведённые на площадке 15 минут он набрал семь очков, реализовав три из пяти бросков с игры.

Кроме того, на его счету два подбора и две результативные передачи. Семь очков стали третьим лучшим показателем результативности в составе «Нетс» — больше только у Майкла Портера (22) и Николаса Клэкстона (10).

