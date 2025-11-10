Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Бруклина» Фернандес объяснил, почему выпускает Егора Дёмина в стартовом составе

Тренер «Бруклина» Фернандес объяснил, почему выпускает Егора Дёмина в стартовом составе
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался по поводу своего решения доверить 19-летнему российскому защитнику Егору Дёмину место в стартовой пятёрке команды в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нам необходимо было действовать осторожно на этапе его возвращения [после травмы]. Но я посчитал, что сейчас подходящий момент. Я даю Егору и Дрейку [Пауэллу] игровое время, но это вовсе не значит, что им не нужно продолжать работать на том же уровне и становиться ещё лучше.

В этом и заключается суть — мы должны подталкивать друг друга, расти вместе и одновременно бороться за самые высокие результаты», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист Эрик Слэйтер в своей социальной сети X.

Сейчас читают:
В НБА случилась неловкая ошибка. Её поправили только спустя 12 часов
В НБА случилась неловкая ошибка. Её поправили только спустя 12 часов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android