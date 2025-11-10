Тренер «Бруклина» Фернандес объяснил, почему выпускает Егора Дёмина в стартовом составе

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался по поводу своего решения доверить 19-летнему российскому защитнику Егору Дёмину место в стартовой пятёрке команды в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нам необходимо было действовать осторожно на этапе его возвращения [после травмы]. Но я посчитал, что сейчас подходящий момент. Я даю Егору и Дрейку [Пауэллу] игровое время, но это вовсе не значит, что им не нужно продолжать работать на том же уровне и становиться ещё лучше.

В этом и заключается суть — мы должны подталкивать друг друга, расти вместе и одновременно бороться за самые высокие результаты», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист Эрик Слэйтер в своей социальной сети X.