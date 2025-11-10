Скончался легендарный тренер НБА Ленни Уилкенс

В возрасте 88 лет скончался член Зала славы баскетбола, бывший игрок и тренер НБА Ленни Уилкенс, сообщает CBS Sports. По информации издания, Уилкенс ушёл из жизни у себя дома. Точная причина смерти не была обнародована семьёй Уилкенса.

За свою карьеру он трижды был включён в Зал славы — как игрок, тренер и как член легендарной сборной США 1992 года, известной как «Дрим тим».

В качестве игрока Уилкенс представлял такие клубы, как «Сент-Луис Хоукс», «Сиэтл Суперсоникс», «Кливленд Кавальерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», девять раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

На тренерском поприще он также добился значительных успехов — в 1979 году привёл «Сиэтл Суперсоникс» к их единственному для города чемпионскому титулу, а в 1994-м был признан Тренером года.

Кроме «Суперсоникс», Лэнни Уилкенс возглавлял такие команды, как «Портленд», «Кливленд», «Атланта Хоукс», «Торонто Рэпторс» и «Нью-Йорк Никс». За тренерскую карьеру одержал 1332 победы — третий результат в истории НБА.