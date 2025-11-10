«Бруклин» разгромно проиграл «Нью-Йорку» в НБА. У Дёмина — 10 очков

В ночь с 9 на 10 ноября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Игра закончилась со счётом 134:98.

Самымм результативными игроками в составе «Никс» стали центровой из Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс, оформивший в этой встрече дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов, а также форвард О Джи Ануноби, на счету которого 19 очков, восемь подборов и три передачи.

В составе «Бруклина» больше всего очков — 25 — набрал Майкл Портер, а также на счету форварда четыре подбора. У россиянина Егора Дёмина 10 очков, четыре подбора и три передачи.