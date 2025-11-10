Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» разгромно проиграл «Нью-Йорку» в НБА. У Дёмина — 10 очков

Комментарии

В ночь с 9 на 10 ноября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Игра закончилась со счётом 134:98.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Таунс - 28, Ануноби - 19, Брансон - 19, Бриджес - 16, Кларксон - 11, Харт - 11, Робинсон - 8, Шамет - 8, Ябуселе - 5, Диавара - 5, Дадье - 2, Хукпорти - 2, Макбрайд, Колек
Бруклин Нетс: Портер - 25, Пауэлл - 15, Уильямс - 13, Клэкстон - 12, Дёмин - 10, Шарп - 10, Мартин - 5, Лидделл - 4, Клауни - 4, Этьенн, Мэнн, Уилсон

Самымм результативными игроками в составе «Никс» стали центровой из Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс, оформивший в этой встрече дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов, а также форвард О Джи Ануноби, на счету которого 19 очков, восемь подборов и три передачи.

В составе «Бруклина» больше всего очков — 25 — набрал Майкл Портер, а также на счету форварда четыре подбора. У россиянина Егора Дёмина 10 очков, четыре подбора и три передачи.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

