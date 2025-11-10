«Бостон» одолел «Орландо» и вернулся в зону плей-ин. Браун набрал 27 очков

В ночь с 9 на 10 ноября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс». Встреча проходила на стадионе «Киа Центр» в Орландо (США) и закончилась победой гостей со счётом 111:107.

Самыми результативными игроками в составе «Бостона» стали американские защитники Анферни Саймонс, набравший 25 очков и сделавший один подбор и три передачи, и Джейлен Браун, на счету которого 27 очка, пять подборов и одна передача.

В составе «Орландо» самым результативным игроком стал американский форвард Паоло Банкеро, на счету которого 28 очков, шесть подборов и четыре передачи.