«Бостон» одолел «Орландо» и вернулся в зону плей-ин. Браун набрал 27 очков

Комментарии

В ночь с 9 на 10 ноября завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс». Встреча проходила на стадионе «Киа Центр» в Орландо (США) и закончилась победой гостей со счётом 111:107.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
107 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Банкеро - 28, Саггс - 20, Вагнер - 20, Да Силва - 12, Картер - 12, Бейн - 9, Блэк - 4, Битадзе - 2, Айзек, Джонс, Ричардсон, Ховард, Пенда
Бостон Селтикс: Браун - 27, Саймонс - 25, Уайт - 21, Гарза - 16, Кета - 8, Уолш - 6, Притчард - 5, Гонсалес - 3, Майнотт, Тиллман, Хозер, Шейерман, Буше

Самыми результативными игроками в составе «Бостона» стали американские защитники Анферни Саймонс, набравший 25 очков и сделавший один подбор и три передачи, и Джейлен Браун, на счету которого 27 очка, пять подборов и одна передача.

В составе «Орландо» самым результативным игроком стал американский форвард Паоло Банкеро, на счету которого 28 очков, шесть подборов и четыре передачи.

