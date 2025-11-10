«Оклахома» обыграла «Мемфис» в матче НБА, Гилджес-Александер набрал 35 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и закончилась победой гостей со счётом 114:100.

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джарен Джексон, который записал в свой актив 17 очков. Лучшую результативность в «Оклахоме» показал Шей Гилджес-Александер, набрав 35 очков.

«Оклахома» одержала вторую победу подряд. «Мемфис», в свою очередь, потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Мемфис» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Оба матча пройдут 12 ноября.