«Оклахома» обыграла «Мемфис» в матче НБА, Гилджес-Александер набрал 35 очков
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и закончилась победой гостей со счётом 114:100.
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 17, Кауард - 13, Уэллс - 12, Альдама - 12, Морант - 11, Ландейл - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Спенсер - 9, Уильямс Мл. - 3, Кончар - 3, Джексон - 1, Холл, Проспер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 21, Митчелл - 21, Хартенштайн - 18, Джо - 8, Уоллес - 6, Карузо - 5, Янгблад, Уильямс, Дженг, Барнхайзер
Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джарен Джексон, который записал в свой актив 17 очков. Лучшую результативность в «Оклахоме» показал Шей Гилджес-Александер, набрав 35 очков.
«Оклахома» одержала вторую победу подряд. «Мемфис», в свою очередь, потерпел пятое поражение за последние шесть игр.
В следующем матче регулярного чемпионата «Мемфис» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Оба матча пройдут 12 ноября.
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
04:43
-
04:33
-
04:24
-
03:53
-
03:30
-
03:24
-
03:20
-
02:09
-
00:24
-
00:05
-
00:02
-
00:00
- 9 ноября 2025
-
23:59
-
23:32
-
23:30
-
22:21
-
22:06
-
21:09
-
20:21
-
19:30
-
19:04
-
18:30
-
18:23
-
17:52
-
16:28
-
15:59
-
15:34
-
14:46
-
14:13
-
13:58
-
13:14
-
12:54
-
12:33
-
11:55
-
11:13