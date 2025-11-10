Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мемфис — Оклахома, результат матча 10 ноября 2025, счет 100:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» обыграла «Мемфис» в матче НБА, Гилджес-Александер набрал 35 очков
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и закончилась победой гостей со счётом 114:100.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 17, Кауард - 13, Уэллс - 12, Альдама - 12, Морант - 11, Ландейл - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Спенсер - 9, Уильямс Мл. - 3, Кончар - 3, Джексон - 1, Холл, Проспер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 21, Митчелл - 21, Хартенштайн - 18, Джо - 8, Уоллес - 6, Карузо - 5, Янгблад, Уильямс, Дженг, Барнхайзер

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Джарен Джексон, который записал в свой актив 17 очков. Лучшую результативность в «Оклахоме» показал Шей Гилджес-Александер, набрав 35 очков.

«Оклахома» одержала вторую победу подряд. «Мемфис», в свою очередь, потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Мемфис» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Оба матча пройдут 12 ноября.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android