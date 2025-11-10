«Зенит» подал протест на судейство матча Единой лиги с «Локомотивом-Кубань»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный сообщил, что клуб направил официальный протест на результат матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (80:89), который прошёл накануне, 9 ноября.

Отмечается, что у «Зенита» возникли претензии к работе судей-секретарей, а также были зафиксированы проблемы с игровыми часами и таймером броска.

«Нами произведены действия строго в соответствии с регламентом чемпионата Единой лиги ВТБ сезона‑2025/2026. На наш взгляд, произошла грубая ошибка со стороны судей‑секретарей и, возможно, арбитров матча. Уверен, что это нельзя оставлять без соответствующего внимания и реакции, чтобы улучшить качество обслуживания и проведения матчей.

Наша главная цель в данном случае — чтобы данная ошибка ни в коем случае больше не повторилась на играх нашего чемпионата. Это крайне важно для всех участников», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».