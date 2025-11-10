Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» подал протест на судейство матча Единой лиги с «Локомотивом-Кубань»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный сообщил, что клуб направил официальный протест на результат матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (80:89), который прошёл накануне, 9 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 80
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Робертсон - 19, Темиров - 15, Квитковских - 14, Хантер - 7, Попов - 5, Коско - 3, Самойленко - 3, Рябков, Ищенко, Коновалов
Зенит: Фрейзер - 17, Рэндольф - 17, Мартюк - 11, Емченко - 10, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Карасёв - 7, Узинский - 2, Земский, Кривых, Дулкай

Отмечается, что у «Зенита» возникли претензии к работе судей-секретарей, а также были зафиксированы проблемы с игровыми часами и таймером броска.

«Нами произведены действия строго в соответствии с регламентом чемпионата Единой лиги ВТБ сезона‑2025/2026. На наш взгляд, произошла грубая ошибка со стороны судей‑секретарей и, возможно, арбитров матча. Уверен, что это нельзя оставлять без соответствующего внимания и реакции, чтобы улучшить качество обслуживания и проведения матчей.

Наша главная цель в данном случае — чтобы данная ошибка ни в коем случае больше не повторилась на играх нашего чемпионата. Это крайне важно для всех участников», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».

