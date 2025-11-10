Скидки
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 10 ноября: сколько очков набрал Егор Дёмин, как сыграли Гилдес-Александер и Адетокунбо

Результаты игрового дня НБА 10 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Все результаты игрового дня НБА 10 ноября:

  • «Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:144;
  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Индиана Пэйсерс» — 114:83;
  • «Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 108:111;
  • «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 134:98;
  • «Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 100:114;
  • «Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 107:111;
  • «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс» — 115:122.

Отметим, что в этот игровой день принял участие в матче НБА защитник Егор Дёмин. За 25 с половиной минут в составе «Бруклин Нетс» россиянин отметился 10 очками, четырьмя подборами и тремя ассистами. Самыми результативными игроками дня стали канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер (35 очков, семь подборов и шесть передач) и греческий лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (37 очков, восемь подборов и три передачи).

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
117 : 144
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Лавин - 26, Дерозан - 22, Сабонис - 20, Ачиува - 12, Клиффорд - 10, Уэстбрук - 6, Юбэнкс - 6, Эллис - 5, Рейно - 5, Шрёдер - 3, Монк - 2, Макдермотт, Шарич, Картер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Макдэниелс - 21, Гобер - 19, Рэндл - 19, Рид - 13, Диллингэм - 11, Кларк - 11, Дивинченцо - 8, Конли - 6, Хиланд - 4, Джузэнг - 2, Беранже - 2, Миллер - 2, Инглс
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 83
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 21, Ричард - 15, Подзиемски - 14, Пост - 14, Муди - 13, Хорфорд - 12, Хилд - 8, Куминга - 5, Джексон-Дэвис - 4, Сантос - 3, Грин - 3, Спенсер - 2, Пэйтон II
Индиана Пэйсерс: Нембард - 14, Уокер - 12, Джексон - 12, Хафф - 12, Робинсон-Эрл - 9, Моррис - 8, Брэдли - 6, Деннис - 5, Шиппард - 3, Мартин - 2
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Драммонд - 17, Гримс - 13, Убре - 13, Уокер - 12, Эджкомб - 11, Уотфорд - 7, Бона - 2, Лоури, Эдвардс, Маккейн, Гордон, Саллис
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Дюрен - 21, Робинсон - 17, Леверт - 14, Томпсон - 14, Холланд - 9, Грин - 6, Рид - 4, Джонс, Айзек, Ланир, Дженкинс, Клинтман, Смит
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Таунс - 28, Ануноби - 19, Брансон - 19, Бриджес - 16, Кларксон - 11, Харт - 11, Робинсон - 8, Шамет - 8, Ябуселе - 5, Диавара - 5, Дадье - 2, Хукпорти - 2, Макбрайд, Колек
Бруклин Нетс: Портер - 25, Пауэлл - 15, Уильямс - 13, Клэкстон - 12, Дёмин - 10, Шарп - 10, Мартин - 5, Лидделл - 4, Клауни - 4, Этьенн, Мэнн, Уилсон
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 17, Кауард - 13, Уэллс - 12, Альдама - 12, Морант - 11, Ландейл - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Спенсер - 9, Уильямс Мл. - 3, Кончар - 3, Джексон - 1, Холл, Проспер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 21, Митчелл - 21, Хартенштайн - 18, Джо - 8, Уоллес - 6, Карузо - 5, Янгблад, Уильямс, Дженг, Барнхайзер
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
107 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Банкеро - 28, Саггс - 20, Вагнер - 20, Да Силва - 12, Картер - 12, Бейн - 9, Блэк - 4, Битадзе - 2, Айзек, Джонс, Ричардсон, Ховард, Пенда
Бостон Селтикс: Браун - 27, Саймонс - 25, Уайт - 21, Гарза - 16, Кета - 8, Уолш - 6, Притчард - 5, Гонсалес - 3, Майнотт, Тиллман, Хозер, Шейерман, Буше
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Роллинз - 19, Тёрнер - 13, Энтони - 12, Портис - 11, Кузма - 11, Трент-мл. - 9, Грин - 3, Симс, Харрис, Коффи, Сирис, Адетокунбо, Джексон
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 31, Шенгюн - 23, Смит II - 16, Шеппард - 16, Томпсон - 14, Адамс - 12, Исон - 6, Капела - 4, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Окоги, Грин
Рекорды НБА:

