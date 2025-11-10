В ночь с 9 на 10 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 10 ноября:

«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:144;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Индиана Пэйсерс» — 114:83;

«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 108:111;

«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 134:98;

«Мемфис Гриззлиз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 100:114;

«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 107:111;

«Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс» — 115:122.

Отметим, что в этот игровой день принял участие в матче НБА защитник Егор Дёмин. За 25 с половиной минут в составе «Бруклин Нетс» россиянин отметился 10 очками, четырьмя подборами и тремя ассистами. Самыми результативными игроками дня стали канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер (35 очков, семь подборов и шесть передач) и греческий лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (37 очков, восемь подборов и три передачи).

Рекорды НБА: