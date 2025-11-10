Ислам Махачев посетил игру НБА с участием россиянина Егора Дёмина

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации, где «Нью‑Йорк Никс» встречался с «Бруклин Нетс», за который выступает российский защитник Егор Дёмин. Хозяева паркета выиграли матч со счётом 134:98.

Перед началом встречи Махачева показали на мониторах, зрители поприветствовали экс‑чемпиона UFC аплодисментами.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в Нью‑Йорке Ислам проведёт титульный бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Поединок запланирован на 15 ноября и выступит главным событием турнира UFC 322. Ранее Махачев владел титулом чемпиона в лёгком весе, который освободил ради перехода в новый дивизион.

