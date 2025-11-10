Скидки
Ислам Махачев посетил игру НБА с участием россиянина Егора Дёмина

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации, где «Нью‑Йорк Никс» встречался с «Бруклин Нетс», за который выступает российский защитник Егор Дёмин. Хозяева паркета выиграли матч со счётом 134:98.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Таунс - 28, Ануноби - 19, Брансон - 19, Бриджес - 16, Кларксон - 11, Харт - 11, Робинсон - 8, Шамет - 8, Ябуселе - 5, Диавара - 5, Дадье - 2, Хукпорти - 2, Макбрайд, Колек
Бруклин Нетс: Портер - 25, Пауэлл - 15, Уильямс - 13, Клэкстон - 12, Дёмин - 10, Шарп - 10, Мартин - 5, Лидделл - 4, Клауни - 4, Этьенн, Мэнн, Уилсон

Перед началом встречи Махачева показали на мониторах, зрители поприветствовали экс‑чемпиона UFC аплодисментами.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в Нью‑Йорке Ислам проведёт титульный бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Поединок запланирован на 15 ноября и выступит главным событием турнира UFC 322. Ранее Махачев владел титулом чемпиона в лёгком весе, который освободил ради перехода в новый дивизион.

Как прошёл матч для Дёмина:
Чемпионы UFC из России:

