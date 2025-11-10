Скидки
«Это касается не только Егора». Фернандес оценил выступление Дёмина в матче с «Нью-Йорком»

«Это касается не только Егора». Фернандес оценил выступление Дёмина в матче с «Нью-Йорком»
Аудио-версия:
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (98:134) прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина.

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Таунс - 28, Ануноби - 19, Брансон - 19, Бриджес - 16, Кларксон - 11, Харт - 11, Робинсон - 8, Шамет - 8, Ябуселе - 5, Диавара - 5, Дадье - 2, Хукпорти - 2, Макбрайд, Колек
Бруклин Нетс: Портер - 25, Пауэлл - 15, Уильямс - 13, Клэкстон - 12, Дёмин - 10, Шарп - 10, Мартин - 5, Лидделл - 4, Клауни - 4, Этьенн, Мэнн, Уилсон

— Как вы оцениваете вторую игру Егора в стартовом составе: как он справлялся с давлением и руководил нападением против таких соперников, которые защищали агрессивно с периметра?
— Он хорошо справился. Конечно, важно внимательнее относиться к сохранению мяча и лучше читать ситуацию: где «краска» перегружена, куда нужно отдать передачу. Эти навыки со временем придут. Нам всё ещё нужно прибавлять в защите, и это касается не только Егора, а всей команды — привыкать к физическому стилю игры, к тактическим схемам и так далее.

Но в целом это были хорошие 25 минут для него, ценный опыт, возможность прочувствовать, что значит играть против такой сильной, выигрышной команды. И эта ситуация значима не только для Егора, но и для остальных игроков, — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

