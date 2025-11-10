«Это касается не только Егора». Фернандес оценил выступление Дёмина в матче с «Нью-Йорком»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (98:134) прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина.

— Как вы оцениваете вторую игру Егора в стартовом составе: как он справлялся с давлением и руководил нападением против таких соперников, которые защищали агрессивно с периметра?

— Он хорошо справился. Конечно, важно внимательнее относиться к сохранению мяча и лучше читать ситуацию: где «краска» перегружена, куда нужно отдать передачу. Эти навыки со временем придут. Нам всё ещё нужно прибавлять в защите, и это касается не только Егора, а всей команды — привыкать к физическому стилю игры, к тактическим схемам и так далее.

Но в целом это были хорошие 25 минут для него, ценный опыт, возможность прочувствовать, что значит играть против такой сильной, выигрышной команды. И эта ситуация значима не только для Егора, но и для остальных игроков, — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.