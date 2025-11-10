Фернандес назвал главную проблему «Бруклина» после 36-очкового разгрома от «Нью-Йорка»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (98:134) высказался по поводу выступления своей команды.

— Была ли какая-то часть защитных действий, которая вызвала у вас наибольшее беспокойство? Складывалось впечатление, что соперник забивал из быстрых отрывов даже после наших результативных атак. Может быть, что-то особенно сильно тревожит в обороне?

— Да, были моменты, когда они проходили к кольцу слишком легко. Правда, это было уже тогда, когда они контролировали игру и имели преимущество в счёте. Всё это — те самые ситуации, в которых нам нужно прибавлять: быть внимательнее, лучше общаться на площадке. Сейчас этого не хватает. Понятно, что я не могу управлять каждой секундой на площадке, но я уверен, что наши ребята могут играть гораздо сильней. Мы от них этого ждём. У нас высокие стандарты как к уровню игры, так и к самоотдаче, и нам есть куда расти.

И на самом деле это нас мотивирует. Впереди длинный сезон — впереди 20-й, 30-й, 40-й матч и, в перспективе, весь 82-матчевый отрезок. Мы хотим видеть прогресс. Сейчас мы в такой ситуации, когда стать лучше вполне реально и даже не слишком сложно. Ведь были и хорошие моменты, особенно по ходу второй четверти — в атаке нам удавалось многое. Но, объективно, результат наподобие 40:37 почти ничего не значит ни в жизни, ни в НБА. Нам сейчас важно смотреть вперёд, работать над ошибками, готовиться к следующему матчу с «Торонто» и стараться хотя бы на 1% быть сильнее.

Это и есть суть НБА — следующий матч всегда не за горами. Во второй половине мы атаковали удачно, попадали, хотя в защите были проблемы — позволили сопернику набрать почти 80 очков, а это слишком много даже по меркам НБА. Ребята старались сыграть правильно, выпускали мяч, пробовали бросать — забили 14 трёхочковых, но итоговый процент так и не стал выдающимся. Хорошо двигались в первой половине, но этого мало, хотим большего, и я первый буду этого требовать. Если не получается — я отвечаю за неудачи, я первый буду критиковать себя, — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.