«Бруклин» с Егором Дёминым потерпел самое крупное поражение с января 2025 года

В ночь с 9 на 10 ноября мск команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» встречалась в «Нью-Йорк Никс» в рамках регулярного чемпионата и потерпела самое крупное поражение с января 2025 года. 16 января 2025 подопечные Жорди Фернандеса уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (67:126). В матче с «Нью-Йорком» игроки «Бруклина» проиграли со счётом 98:134.

Напомним, 19-летний разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин в матче с «Никс» вышел в стартовом составе и провёл на площадке 25 минут и 28 секунд. Спортсмен набрал 10 очков, совершил четыре подбора и отдал три результативные передачи.

Главные спортивные новости дня: