«Бруклин» с Егором Дёминым потерпел самое крупное поражение с января 2025 года
Поделиться
В ночь с 9 на 10 ноября мск команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» встречалась в «Нью-Йорк Никс» в рамках регулярного чемпионата и потерпела самое крупное поражение с января 2025 года. 16 января 2025 подопечные Жорди Фернандеса уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (67:126). В матче с «Нью-Йорком» игроки «Бруклина» проиграли со счётом 98:134.
НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Таунс - 28, Ануноби - 19, Брансон - 19, Бриджес - 16, Кларксон - 11, Харт - 11, Робинсон - 8, Шамет - 8, Ябуселе - 5, Диавара - 5, Дадье - 2, Хукпорти - 2, Макбрайд, Колек
Бруклин Нетс: Портер - 25, Пауэлл - 15, Уильямс - 13, Клэкстон - 12, Дёмин - 10, Шарп - 10, Мартин - 5, Лидделл - 4, Клауни - 4, Этьенн, Мэнн, Уилсон
НБА — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 67
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Харден - 21, Пауэлл - 18, Коффи - 13, Зубац - 11, Джонс - 11, Хиланд - 9, Бамба - 7, Джонс - 6, Мэнн - 5, Миллер - 2, Данн, Батюм, Портер
Бруклин Нетс: Уилсон - 16, Шарп - 12, Мартин - 8, Эвбуомван - 7, Джонсон - 6, Бикман - 5, Уильямс - 4, Клауни - 4, Миллер-Уайтхэд - 3, Клэкстон - 2, Расселл, Джонсон
Напомним, 19-летний разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин в матче с «Никс» вышел в стартовом составе и провёл на площадке 25 минут и 28 секунд. Спортсмен набрал 10 очков, совершил четыре подбора и отдал три результативные передачи.
Материалы по теме
Главные спортивные новости дня:
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
09:59
-
09:38
-
09:27
-
09:05
-
08:36
-
08:30
-
08:26
-
08:10
-
07:45
-
04:43
-
04:33
-
04:24
-
03:53
-
03:30
-
03:24
-
03:20
-
02:09
-
00:24
-
00:05
-
00:02
-
00:00
- 9 ноября 2025
-
23:59
-
23:32
-
23:30
-
22:21
-
22:06
-
21:09
-
20:21
-
19:30
-
19:04
-
18:30
-
18:23
-
17:52
-
16:28
-
15:59